Йовович показала дочь Ошун, которой исполнилось две недели

Голливудская актриса Мила Йовович рассказала в Instagram, что ее новорожденная дочь Ошун, у которой обнаружили желтуху, пошла на поправку.

«Сегодня Ошун исполняется две недели! Поэтому, когда люди спрашивают меня, чем я занимаюсь, это буквально так: я пытаюсь быть полностью функционирующим производством молока, поэтому вся моя энергия сосредоточена на том, чтобы не выходить из пижамы, если это вообще возможно, кормить Ошун и сохранять для нее молоко. Сегодня также особенный день, потому что сегодня Ошун будет впервіе без «одеяла Били», и мы будем измерять уровень билирубина в конце дня, чтобы узнать, не нужно ли ей вернуться туда сегодня вечером», – рассказала актриса.

«Одеяло Били» используют для расщепления билибубина в крови, как объясняла Йовович. У ее новорожденной дочери обнаружили тяжелую форму желтухи.

О том, что Йовович стала мамой в третий раз, сообщила ее старшая дочь Эва.

Мила Йовович родилась 17 декабря 1975 года в Киеве.

Она замужем за режиссером Полом Андерсоном. У пары есть еще две дочери: младшая, Дашиэл, родилась 1 апреля 2015 года, старшая, Эва Габо, – 3 ноября 2007 года.

В августе 2019 года Йовович, сообщая о новой беременности, призналась, что до этого пережила выкидыш