Синоптики предупредили о штормовом ветре

17.02.2020, 10:18, Новости дня

17 февраля порывы ветра в Украине достигнут 25 м/с. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По прогнозам Укргидрометцентра, днем 17 февраля во западных, северных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах местами 25 м/с (І уровень опасности, желтый)», – рассказали в ведомстве.

Синоптик Наталья Диденко добавила в Facebook, что несмотря на сильный ветер, в Украине ожидается теплая погода.

«Дневная температура воздуха в большинстве областей повысится до +5…+13 °С… Осадки – маловероятны, солнце будет больше шансов», – рассказала она.

Циклон Victoria із кількома центрами, потужний і активний, не дає оговтатися мешканцям західного узбережжя Європи,… Posted by Наталка Діденко on Pühapäev, 16. veebruar 2020