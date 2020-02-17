Sharp покажет новый 5G-смартфон

17.02.2020, 10:14, Новости дня

Японская компания Sharp представила параметры нового смартфона R5G.

В частности, главным достоинством предложенной модели станет возможность снятия видеороликов в разрешении 8К. Пока уровень производительности аппарата не раскрыт, тогда как модель имеет 6,5-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Эксперты анонсировали, что на новом смартфоне станет значительно комфортнее просматривать любимые фильмы, а также собственные ролики.

Представители японского бренда пока удерживают в тайне любые подробности о производительности, тогда как и цена смартфона R5G пока не называется. Сообщается, что новинка сможет похвастаться встроенным модемом 5G, поддерживающим сети пятого поколения.