Смартфон Honor 8X получает ОС Android 10 в Европе

17.02.2020, 10:14, Новости дня

Известный китайский бренд Huawei активно приступил к переходу на новую оболочку EMUI 10, которая базируется на системе Android 10.

Теперь владельцы смартфонов Honor 8X на европейском рынке смогут воспользоваться существенным улучшением для своего девайса. Кроме того, аналогичное преимущество касается владельцев Honor 8X на африканском рынке. Известно также, что размер файла обновления прошивки 10.0.0.175 составил 3,58 гигабайт, однако для некоторых государств версия 10.0.0.170 несколько меньше и занимает 3,53 гигабайта.

Остальные подробности пока скрываются, но эксперты уверяют, что обновленная фирменная оболочка получила ряд продвинутых опций, которые не использовались ранее в устройствах Honor 8X.



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