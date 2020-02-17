Омбудсмен предложила ввести обязательный речевой аудит детей

17.02.2020, 10:12, Новости дня

Каждый ребенок в возрасте 3,5 и 7 лет должен проходить обязательный речевой аудит для своевременного выявления дефектов речи, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Можно рассмотреть возможность проведения речевого аудита для каждого ребенка в 3, 5 и 7 лет. Такая практика должна лечь в основу работы логопеда. Вместе с Городским психолого-педагогическим центром, с депутатом МГД Маргаритой Русецкой сегодня мы пытаемся реализовать эту идею. Нам необходимо поторопиться с этим проектом, чтобы успеть поработать с детьми, которые собираются в первый класс», – сказала Ярославская, передает РИА «Новости».

Она напомнила, что раньше в поликлиниках был логопед, который осматривал детей, не начавших говорить в 1,5-2 года. Сейчас таких специалистов в поликлиниках нет, так как логопед – педагогическая профессия.

«Чтобы сегодня ребенок начал заниматься с логопедом, родители сами должны получить заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК). А если они не пойдут в комиссию? Заставить их никто не может», – отметила омбудсмен.

Ярославская отметила, что большинство речевых дефектов можно скорректировать в дошкольном возрасте и в начальной школе, потом они закрепляются и справиться с ними почти невозможно.

В марте 2019 года в московской квартире среди кучи мусора была найдена плачущая девочка с вросшим в шею украшением. Поначалу она не разговаривала, а отдельные слова начала произносить только через некоторое время в больнице. Врачи отмечали, что ребенок сможет догнать сверстников по уровню развития при регулярных занятиях.