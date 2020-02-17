Евгения Симонова впервые показала свою приемную дочь

17.02.2020, 10:06, Новости дня

Актриса Евгения Симонова не часто выходит в свет и появляется на телевидении. На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что у Симоновой онкологическое заболевание. В Германии ей сделали операцию по удалению легкого. Но актриса, которая отметит летом свой 65-летний юбилей, продолжает активно работать в театре и кино

Евгения Павловна никак не комментировала информацию о своем заболевании. Впервые после появления слухов об онкологии она пришла на передачу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1", чтобы рассказать о своей семье и жизненных трудностях.

У актрисы две дочери – Зоя (от первого брака с актером Александром Кайдановским) и Мария (от третьего брака с режиссером Андреем Эшпаем). "Зоя — актриса театра Маяковского, а Мария – пианистка", – с гордостью поделилась актриса. У дочери Зои уже трое своих детей.

Впервые Евгения Павловна рассказала о том, что у нее есть еще третья – приемная – дочь Дарья. Это дочь ее подруги, актрисы Людмилы Коршаковой. Она ушла из жизни, когда девочке было 12 лет. Чтобы Даша не попала в детский дом, Евгения стала ее официальным опекуном. "Тетя Женя очень хорошая. Я ее очень люблю и никогда не забуду, что она сделала для меня", – рассказала Дарья.

Также актриса рассказала о своих звездных ролях. Первой картиной, в которой она снялась, была "В бой идут одни старики" Леонида Быкова. На момент съемок ей было всего 17 лет. Этот фильм принес ей всесоюзную славу. Потом были "Афоня", "Школьный вальс", "Обыкновенное чудо" и многие другие.

Работа в "Обыкновенном чуде" едва не стоила жизни Евгении Симоновой и Александру Абдулову. Во время съемок в песчаном карьере их попросили подойти к нему поближе. Актеров начало засасывать в воду, но их вовремя смогли вытащить пожарные.