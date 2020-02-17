6 главных событий предстоящей недели в экономике

17.02.2020, 10:06, Новости дня

На этой неделе нас ждет доклад Банка РФ о денежно-кредитной политике. Кроме того, пройдет форум банка РФ “Информационная безопасность финансовой сферы”.

Ниже мы расскажем о самых важных событиях предстоящей недели.

Понедельник, 17 февраля

— Рынки США закрыты по случаю празднования Дня президентов

— Банк РФ опубликует доклад о денежно-кредитной политике

В своем докладе Банк РФ опубликует обновленную информацию о денежно-кредитной политике, а также опишет условия, в которых банк принял решение о снижении ключевой ставки и о дальнейшем смягчении.

Вторник, 18 февраля

— Форум Банка РФ “Информационная безопасность финансовой сферы”

В этом году XII Уральский форум «Информационная безопасность финансовой сферы», организацией которого занимается Банк РФ при поддержке Медиа Группы «Авангард», пройдет 17–21 февраля 2020 года в Республике Башкортостан.

Среда, 19 февраля

— Протокол январского заседания Федеральной резервной системы, выступления ряда представителей ФРС

Ранее Федеральный комитет по отрытым рынкам (FOMC) отмечал позитивные тенденции в экономике США. Кроме того, положительно оценивалось также и возобновление переговоров с Китаем. Эти два фактора стали важными в определении дальнейшего курса денежно-кредитной политики.

Четверг, 20 февраля

— Протокол январского заседания Европейского центробанка

На прошедшем 23 января заседании ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания объявила, что совет управляющих ЕЦБ начал пересмотр стратегии монетарной политики, последние изменения в которой были приняты в 2003 году.

— Конференция “Ответственная финансово-инвестиционная практика в России”

20 февраля 2020 года в Москве пройдет конференция «Ответственная финансово-инвестиционная практика в России». Мероприятие будет посвящено обсуждению глобальной и российской повестки устойчивого развития и зеленых финансов. Организатором конференции выступает газета «Ведомости».



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