6 главных событий предстоящей недели в экономике

17.02.2020, 10:06, Новости дня
На этой неделе нас ждет доклад Банка РФ о денежно-кредитной политике. Кроме того, пройдет форум банка РФ “Информационная безопасность финансовой сферы”.
Ниже мы расскажем о самых важных событиях предстоящей недели.
Понедельник, 17 февраля
— Рынки США закрыты по случаю празднования Дня президентов
— Банк РФ опубликует доклад о денежно-кредитной политике
В своем докладе Банк РФ опубликует обновленную информацию о денежно-кредитной политике, а также опишет условия, в которых банк принял решение о снижении ключевой ставки и о дальнейшем смягчении.
Вторник, 18 февраля
— Форум Банка РФ “Информационная безопасность финансовой сферы”
В этом году XII Уральский форум «Информационная безопасность финансовой сферы», организацией которого занимается Банк РФ при поддержке Медиа Группы «Авангард», пройдет 17–21 февраля 2020 года в Республике Башкортостан.
Среда, 19 февраля
— Протокол январского заседания Федеральной резервной системы, выступления ряда представителей ФРС
Ранее Федеральный комитет по отрытым рынкам (FOMC) отмечал позитивные тенденции в экономике США. Кроме того, положительно оценивалось также и возобновление переговоров с Китаем. Эти два фактора стали важными в определении дальнейшего курса денежно-кредитной политики.
Четверг, 20 февраля
— Протокол январского заседания Европейского центробанка
На прошедшем 23 января заседании ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания объявила, что совет управляющих ЕЦБ начал пересмотр стратегии монетарной политики, последние изменения в которой были приняты в 2003 году.
— Конференция “Ответственная финансово-инвестиционная практика в России”
20 февраля 2020 года в Москве пройдет конференция «Ответственная финансово-инвестиционная практика в России». Мероприятие будет посвящено обсуждению глобальной и российской повестки устойчивого развития и зеленых финансов. Организатором конференции выступает газета «Ведомости».
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