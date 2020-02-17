В Крыму арестован участник украинского батальона

17.02.2020, 10:06, Новости дня

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании.

По данным расследования, в августе 2016 года житель Черноморского района республики уехал на Украину и вступил в ряды так называемого крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана под руководством Ленура Ислямова.

Через некоторое время он вернулся в Крым, но не обратился в правоохранительные органы с добровольным отказом от участия в НВФ.

"Тем самым он продолжил свою преступную деятельность по участию в батальоне", — сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Крыму.

В настоящее время мужчина арестован.



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