Элтон Джон потерял голос и разрыдался на сцене

17.02.2020, 10:05, Разное

Во время выступления в городе Окленд у артиста внезапно пропал голос. Музыкант остановил концерт и принес извинения поклонникам. Покидая сцену, Элтон Джон еле сдерживал эмоции. Зрители поддержали его аплодисментами.

Спустя несколько часов артист опубликовал пост в личном микроблоге. Элтон Джон поблагодарил всех, кто посетил его выступление. «Я был твердо намерен устроить для вас лучшее представление, на которое был способен, я пел и играл, отдавая всего себя», – цитирует композитора телеканал «360».

Напомним, недавно артист был удостоен премии «Оскар» за песню I’m Gonna Love Me Again. Композиция прозвучала в картине Декстера Флетчера «Рокетмен», посвященной жизни Элтона Джона.



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