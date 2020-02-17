Специалисты рассказали о городских автомобилях до 350 тысяч рублей

17.02.2020, 10:04, Разное

Приобретение автомобиля вызывает у некоторых покупателей большие затруднения. Специалисты рассказали о городских автомобилях в ценовой категорий до 350 тысяч рублей.

Автомобиль Skoda Fabia привлекает покупателей дизайном, неплохим оснащением и малым расходом топлива. К положительному качеству машины относят двустороннюю оцинковку кузова, которая помогает противостоять пагубным воздействиям при использовании. Если обнаружили ржавчину при осмотре, то это говорит о некачественном ремонте кузова.

Чаще всего машина имеет 1,4-литровый двигатель, мощностью 86 л.с., но популярен также и 1,6-литровый агрегат на 106 л.с. Чаще всего авто оборудовано 5-ступенчатой МКПП, но есть варианты на «автомате». За сумму до 350 тысяч рублей можно купить экземпляр 2010-2013 года выпуска.

Chevrolet Aveo до сих пор популярен на рынке подержанных авто. Машина имеет оцинкованный кузов, что считается достоинством модели. К недостаткам относят не самое качественное ЛКП, но даже в месте сколов ржавчина не появляется долго. В момент выбора машины стоит обратить внимание на рулевое колесо, которое не очень прочное. Авто имеет 1,6-литровый мотор, мощностью 115 л.с., сочетающийся с пятиступенчатой МКПП и «автоматом» на 6 ступеней. До определенной суммы предложат авто 2011-2014 года выпуска.

Модель Opel Astra H очень популярна на рынке России. Самой распространенной на вторичном рынке является версия 1,6-литрового двигателя, мощностью 115 л.с., до 350 тысячи рублей можно купить авто 2008-2012 года.