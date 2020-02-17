Анастасия Волочкова намерена подать в суд на Большой театр из-за пенсии

17.02.2020, 10:04, Разное

Российская балерина Анастасия Волочкова намеревается в судебном порядке заставить Большой театр выплачивать ей пенсию. По словам артистки, она является пенсионеркой с 38 лет, поскольку балерины рано выходят на пенсию.
Танцевать Анастасия Волочкова прекратила еще в 2003 году, а сейчас Большой театр хочет отправить ее на пенсию, но пособие он платить отказывается. Из-за этого балерина рассчитывала забрать трудовую книжку, но столкнулась с тем, что ее никто ей не отдает. После этого случая артистка обратилась за помощью к адвокату. Она заявила, что судиться будет ради принципа, даже если ей начислят небольшое пособие.

Стоит отметить, что ранее Анастасия Волочкова уже конфликтовала с руководством Государственного академического Большого театра России. Балерина жаловалась на дорогие билеты, которые могут позволить себе лишь «элитные зрители». Кроме того, она рассказывала о давлении на балерин со стороны администрации, заставляющей их ездить на «банкеты с продолжением».



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