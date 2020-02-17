Мнение: САА срезала Анаданский выступ

17.02.2020, 9:58, Разное

Коротко по развитию событий в Сирии.

Перед предстоящими переговорами России и Турции по Идлибу. которые пройдут завтра в Москве, САА добилась нового крупного оперативного успеха. Обеспечив контроль над трассой М-5, сирийская армия буквально за несколько дней ликвидировала Анаданский выступ к северо-западу от Алеппо, заняв территории, которые Дамаск не контролировал вот уже 8 лет.

Без серьезного сопротивления были освобождены Ларамун, Анадан и Кафр-Намра. Также зачищена территория вокруг квартала Захраа, который годами подвергался обстрелам боевиков. Фактически, 16 февраля были освобождены пригороды Алеппо и теперь уже вся городская территория контролируется сирийской армией. Фронт ушел на запад и Алеппо теперь становится тыловым городом. Многие годами известные населенные пункты, районы, базы и высоты, уже в ближайшее время исчезнут из фронтовых сводок.

Отступление боевиков имеет два объяснения — с одной стороны, на фоне дыры во фронте южнее выступа, возникал риск окружения всех сил, которые находились на выступе. С другой стороны, нельзя исключать, что с Турцией уже существуют некоторые договоренности о будущей линии разграничения и турки просто довели до боевиков, что территория выступа отходит России и Сирии, поэтому боевики отводят войска, дабы укрепить позиции в центральном Идлибе. Завтра посмотрим, насколько вторая версия близка к реальности.



Было.



Стало.

Стоит отметить, что за счет сокращения линии фронта к западу от Алеппо, САА при необходимости смогут нарастить плотность боевых порядков за счет высвободившихся сил. Боевики же потеряли преимущество многолетних укреплений в городской застройке, которые там создавались на протяжении многих лет. В направлении Атариба уже затруднительно будет в короткие сроки соорудить столь же мощную систему подземных коммуникаций и опорных пунктов, которая в 2016 года выдержала серьезное давление САА во время битвы за Алеппо.

К югу сформировался солидный выступ, который создает непосредственную угрозу для боевиков при возобновлении активного движения войск на запад и северо-запад в обход цепочки турецких обсервационных пунктов прикрывающих Идлиб (колонны с техникой продолжают заходить в Идлиб). Боевикам надо прикрывать Атариб, Кафр Норан и северные подходы к Тафтаназу, где у САА сохраняется возможность снова обойти турецкие войска и оставить их обсервационные пункты в тылу.

Большое кол-во войск турками нужно не только для обеспечения личным составом и техникой обсервационных пунктов или передачи техники боевикам. В силу того, что фронт боевиков обвалился, турками приходится решать задачу аврального заполнения многочисленных пустот в линии фронта, которые сейчас пытаются затыкать турецкими войсками перемешанными с боевиками. Но так как размах катастрофы оказался слишком велик, то и 5 и 10 тыс. человек личного состава, недостаточны. Даже задача контрнаступления в Идлибе на САА не столь легка, как кому-то представляется — как показал опыт кампании Турецкой армии против ИГИЛ, даже против иррегулярных формирований она несли существенные потери — тут же ей будет противостоять сирийская армия, насыщенная тяжелой техникой и получающая подпитку из России и Ирана, поэтому уровень потерь у турок многократно возрастет, что будет иметь последствия для Эрдогана уже внутри Турции.

Вариантов не очень много.

1. Россия и Турция договариваются, формируется новая линия разграничения, которая становится надстройкой над Сочинскими соглашениями. В принципе, в текущих реалиях это оптимальный вариант, который закрепит все военные успехи Асада с декабря по февраль и неудачу Турции (которая потеряла часть своего переговорного актива), а также ликвидирует вероятность преждевременного разрыва "бизнеса" с "другом Реджепом".

2. Россия и Турция не договариваются, САА продолжает наступление, а кол-во столкновений между САА и ТСК увеличивается, с ростом числа жертв с обеих сторон. Далее события могут развиваться либо по вараинту минимум — взаимные обстрелы и жертвы без объявления войны с попутным ростом агрессивной риторики Анкары и Дамаска, максимум — терминальный сценарий с прямой войной Турции и Сирии, с обвальным ухудшением отношений Турции с Россией и Ираном.

Турция уже несколько раз явно дала понять, что этот вопрос она рассматривает отдельно от прочих аспектов отношений Турции и РФ и она заинтересована скорее договориться, но договориться она хочет так, чтобы Эрдоган не потерял лицо и чтобы Кремль хоть что-то уступил Турции в обмен на потерянную боевиками часть Идлиба. Кремль также не заинтересован в конфронтации с Турцией, но поддаваться шантажу Эрдогана пока не хочет, упирая на то, что это Турция, а не Россия, не выполнила своих обязательств. В этом вопросе Иран официально поддержал Россию, указав на то, что Турция сама признала целостность сирийской территории и обязалась бороться с терроризмом. Вот где-то вокруг этого и будут торговаться. Если объявят о скором перемирии уже на этой неделе, это будет верный признак того, что договорились. А вот если не объявят, в Идлибе температура явно повысится.

Полноценные ежедневные обзоры по Сирии возобновятся со вторника.

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