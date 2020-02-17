Сбивший мужчину худрук театра «Лицедеи» извинился

17.02.2020, 9:58, Новости дня

Художественный руководитель и актер театра «Лицедеи» в Санкт-Петербурге Виктор Соловьев извинился перед родственниками мужчины, которого он сбил на машине.

«Я искренне сожалею о случившемся и хочу сказать родственникам, жене о своем сочувствии и о готовности помочь, посодействовать чем могу», – сказал Соловьев в видеоролике в Telegram-канале Kremlinprachka.

Он отметил, что после инцидента он выскочил из машины и пытался помочь мужчине, но люди, собравшиеся вокруг, советовали не трогать его. Вскоре мужчину увезли на скорой помощи.

«Скорая помощь приехала очень быстро и увезла его в больницу. Потом приехала ГИБДД, было зарегистрировано у меня 0,32 промилле, это со мной впервые», – заверил Соловьев.

Ранее сообщалось, что Соловьев, находившийся в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля BMW, сбил мужчину в Санкт-Петербурге. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали.



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