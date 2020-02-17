Несколько книжных магазинов объявили забастовку в знак протеста против приговора по делу «Сети»

17.02.2020, 9:57, Новости дня

Несколько российских книжных магазинов закроются на один день 17 февраля и выйдут на одиночные пикеты в поддержку осужденных по делу «Сети». Об этом говорится в совместном обращении книготорговцев, размещенном на странице «Пиотровского» во «ВКонтакте».

«Перед гражданами нашей страны встал вопрос, а правильно ли мы живем? Конечно, каждый ответственный человек задается подобными вопросами постоянно. Но сегодня он поставлен со всей откровенной жестокой очевидностью. Если не имея прямых доказательств, руководствуясь лишь признаниями, буквально «выбитыми» под пытками, людям, не совершившим никакого насильственного действия, могут «дать» 18 лет заключения в лагерях, то, наверное, где-то мы все ошиблись.

Возможно, «наше просвещение», то, что мы считаем смыслом нашего профессионального существования, не нужно вовсе и мы только скрываем за ним свою леность и равнодушие? Как можно продавать светлые, вечные, добрые книги, когда людей пытают? Как можно призывать кого-то к сопереживанию героям любимых книг, когда за мысль, высказанную фантазию, можно получить огромный срок, фактически пожизненный? Как мы можем призывать ценить «классику», когда книги, находящиеся в каждой школьной или районной библиотеке, «приговариваются» судом к уничтожению?

Мы не можем промолчать. И как граждан, и как профессионалов нас тревожит судьба нашей страны, культуры, которым мы служим. Через неделю после суда, в понедельник 17 февраля, наши магазины не будут работать. Мы встанем в одиночные пикеты в поддержку осужденных по так называемому «делу ”Сети”»», — говорится в обращении книготорговцев.

Ранее в поддержку осужденных по делу «Сети» выступили психологи и учителя.