ЦБ изменяет основания для блокировки счетов клиентов банков

17.02.2020, 9:57, Новости дня

ЦБ намерен изменить критерии сомнительных операций, которые могут стать основанием для блокировки счета в банке. Об этом сообщает РБК.

Издание уточняет, что эти критерии не меняли с момента их появления восемь лет назад. Всего в перечне содержится более ста подобных оснований. ЦБ предлагает ввести новые параметры, а некоторые старые исключить.

В качестве новых критериев Банк России намерен добавить регулярное снятие денег физическими лицами, если средства поступают от компании или ИП, а также просьбу клиента закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны банка. Среди оснований, которые могут исключить — операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами. Также могут исключить и «нестандартные и сложные» расчеты.

Кроме того, в ЦБ подчеркивают, что у банков должны возникать вопросы к клиентам, если у юридического лица поступления на счет значительно ниже его трат, Поэтому в список оснований для блокировки счета могут попасть пункты, касающиеся компаний, которые проводят сделки с криптовалютой или расчеты наличными.



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