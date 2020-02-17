Пышнотелая alyona alyona продемонстрировала асаны йоги

17.02.2020, 9:54, Новости дня
Украинская рэп-певица с формами plus size alyona alyona показала в Instagram, как занимается йогой во время отдыха на Бали.
«Бали навевает заниматься йогой», – написала она.
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Балі навіює займатись йогою, пишіть в коменти, які пози з йоги ви впізнали *
alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню «Залишаю свій дім» она показала переезд в Киев.
alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.
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