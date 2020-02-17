Появились рендеры нового смартфона Samsung в высоком разрешении

17.02.2020, 9:52, Новости дня

Известный инсайдер опубликовал в Сети новые рендерные снимки не анонсированного смартфона Samsung Galaxy A70e.

Данный аппарат получил 6,1-дюймовый дисплей с высоким разрешением, а также с отверстием для фронтальной камеры. На тыльной стороне нового смартфона расположен сканер отпечатков пальцев. В числе достоинств предложенной новинки Samsung Galaxy A70e значится применение тройной камеры.

Также сообщается, что в верхней части девайса сохранили разъем для наушников. Пока параметры производительности данного устройства не раскрываются, но эксперты предполагают, что модель имеет продвинутые характеристики, которые приближены к актуальным флагманским моделям ведущих мировых брендов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / В Канаде через суд требуют от Ирана $1,1 млрд компенсации за погибших в самолете МАУ

26.12 / Автоновости: Tesla Cybertruck такое не снилось: пикап-конкурент выполняет «танковый разворот»

31.01 / Следователя и двух адвокатов задержали за взятку в Новосибирске

08.02 / Обзор HP Envy 32: моноблок «на все деньги»

11.02 / Полиция начала проверку из-за «выгула» девушки на цепи в ТЦ Нижнего Новгорода

05.01 / В Крыму пьяный полицейский сбил пешехода насмерть

11.12 / «Это было полезно». Витренко прокомментировал переговоры по газу во время нормандского саммита

22.01 / Посол Индии подтвердил выполнение военных контрактов с Россией

03.12 / В московском метро решили поднять стоимость разового проезда

02.12 / Первые транспортные Ми-38Т начали поступать в войска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика