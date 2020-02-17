Появились рендеры нового смартфона Samsung в высоком разрешении

17.02.2020, 9:52, Новости дня

Известный инсайдер опубликовал в Сети новые рендерные снимки не анонсированного смартфона Samsung Galaxy A70e.

Данный аппарат получил 6,1-дюймовый дисплей с высоким разрешением, а также с отверстием для фронтальной камеры. На тыльной стороне нового смартфона расположен сканер отпечатков пальцев. В числе достоинств предложенной новинки Samsung Galaxy A70e значится применение тройной камеры.

Также сообщается, что в верхней части девайса сохранили разъем для наушников. Пока параметры производительности данного устройства не раскрываются, но эксперты предполагают, что модель имеет продвинутые характеристики, которые приближены к актуальным флагманским моделям ведущих мировых брендов.