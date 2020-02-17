У смартфона iPhone 9 обнаружились неожиданные недостатки

17.02.2020, 9:52, Новости дня

В настоящее время продолжается активное обсуждение нового недорогого смартфона iPhone 9.

В Сети появились данные о некоторых недостатках предстоящей новинки. Инсайдеры указали, что аппарат лишится камеру с улучшенной оптиков. Главным достоинством данного смартфона может стать его низкая стоимость. Ранее аналитики сообщили, что приобрести аппарат iPhone 9 станет возможным по цене от 400 долларов.

Внешность смартфона будет повторять стилистику ранее выпущенного iPhone 8. Основная камера получит одинарный модуль. Высокую производительность здесь обеспечит чип A13 с 3 гигабайтами оперативной памяти. В продажу поступят несколько версий на 64 и 128 гигабайт постоянной памяти. Остальные подробности о модели пока неизвестны.



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