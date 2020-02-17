Московская биржа открылась ростом

17.02.2020, 9:51, Новости дня
Индекс Мосбиржи утром в понедельник вырос на 0,3% – до 3105 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,6% – до 1544 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
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17.02.2020, 9:51, Новости дня
Индекс Мосбиржи утром в понедельник вырос на 0,3% – до 3105 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,6% – до 1544 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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