Смолов прокомментировал гол мадридскому «Реалу»

17.02.2020, 9:51, Новости дня

Российский футболист «Сельты» Федор Смолов выразил удовлетворение тем, что смог впервые отличиться за свою новую команду в матче чемпионата Испании против мадридского «Реала».

«Доволен своим первым голом и результатом «Сельты», – написал Смолов в своем Instagram.

В комментариях к записи с забитым мячом Смолова поздравили теннисист Карен Хачанов, форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль» Илья Ковальчук, Российская премьер-лига, «Сельта», защитник испанской команды Уго Мальо.

«Сельта» на выезде сыграла вничью с «Реалом» в матче 24-го тура чемпионата Испании со счетом 2:2. Смолов забил первый мяч после смены клуба, отличившись на седьмой минуте игры с передачи нападающего испанского клуба Яго Аспаса. Россиянин провел на поле 70 минут, после чего был заменен.

После матча Аспас отметил, что Смолов хорошо реализует моменты, которые создают ему партнеры. «У Смолова много забитых мячей. Нужно дать ему пас в свободную зону, и он забьет», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на издание Moiceleste.

Напомним, в конце января 2020 года нападающий ФК «Локомотив» Федор Смолов на правах аренды до конца сезона 2019/2020 перешел в испанский футбольный клуб «Сельта» (Виго).

«Сельта» играет в высшем дивизионе в Испании (испанской «Примере»), занимает 18-е место из 20 команд.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12 / Пожилой российский журналист самостоятельно задержал грабителя в Лондоне

27.12 / В федерации дзюдо объяснили статус дана, от которого отказался Путин

11.02 / Двухлетний ребенок в Башкирии впал в кому, пролежав голым на морозе всю ночь

14.02 / Мужчина выстрелил девочке в голову, пытаясь разогнать собак

07.01 / Премьер-министром Испании парламент утвердил социалиста Санчеса

05.02 / Россия не будет ограничивать поставки продуктов из Китая

24.01 / Расстрел в Германии. По данным СМИ, жертвы и преступник – члены одной семьи

22.01 / Умер один из лидеров «Монти Пайтона» Терри Джонс

03.12 / Цемаха объявили в розыск

26.01 / Израильтянка, осужденная в России за наркотики, обратилась к Путину с просьбой о помиловании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика