В Москве расширили зону платной парковки

17.02.2020, 9:44, Новости дня

В Москве еще на 80 улицах появились платные парковочные места, такое решение принято по запросам депутатов и местных жителей.

Новые платные парковочные места появятся в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино, передает РИА «Новости».

Также на некоторых улицах в центре Москвы поменялись парковочные тарифы. В частности, на улицах Верхняя Красносельская и Гаврикова ранее был установлен тариф 60 рублей в час, теперь – 40 рублей в час. 

Также изменения произойдут на улицах, где граничили высокий и низкий тариф: 200 рублей в час против 60 рублей.

За пределами Третьего транспортного кольца цена на парковку не поменялась.

Сейчас парковки действуют более чем на 1 тыс. улиц Москвы, обустроено более 80 тыс. парковочных мест. Стоимость одного часа – от 40 до 380 рублей.

Ранее были названы самые часто эвакуируемые в Москве марки машин. 



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