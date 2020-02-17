Суд в Германии постановил остановить вырубку леса на месте строительства завода Tesla под Берлином

17.02.2020, 9:42, Новости дня

В Германии высший административный суд Берлина и Бранденбурга 15 февраля постановил временно приостановить работы по вырубке деревьев в окрестностях Берлина, где американский производитель электромобилей Tesla намерен построить свой первый завод Gigafactory. Об этом сообщает «Немецкая волна».

Иск был подан активистами федерального экологического союза «Зеленая лига».

Согласно решению суда, запрет будет действовать до тех пор, пока не будет принято решение по жалобе «Зеленой лиги» на постановление административного суда Франкфурта-на-Одере от 14 февраля. Последний дал разрешение на расчистку участка для строительства. 

Завод Tesla в 40 км от Берлина должен был заработать с лета 2021 года. Согласно планам компании, там должно выпускаться около 150 тыс. машин Tesla Model 3 и Model Y в год. В перспективе объем производства должен увеличиться до 500 тыс. авто в год.

Перед началом строительства Gigafactory Tesla решила вырубить около 300 га леса, что вызвало недовольство среди местного населения.

Первый зарубежный завод Tesla запустила в Шанхае, где начала производство электромобиля Model 3. В июле 2018 года стало известно, что Tesla ведет переговоры с властями Германии и Нидерландов о строительстве своего первого завода в Европе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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