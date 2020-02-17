Судья КС назвал СССР «незаконно созданным государством»

17.02.2020, 9:37, Новости дня

Судья Конституционного суда Константин Арановский назвал Советский Союз «незаконно созданным государством», заявив, что РФ не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

Судья Конституционного суда Константин Арановский высказался по поводу правовой ответственности РФ за преступления, совершенные советской властью, выразив свое мнение по декабрьскому постановлению КС о возмещении отнятого во время репрессий жилья.

По его мнению, реабилитацию жертв репрессий нельзя рассматривать как возмещение вреда виновником. «Уже это одно делает спорным правопреемство с перенесением на Россию обязательств коммуно-советской власти из ее репрессивно-террористических деяний», – сказал Арановский. Он отметил, что «вина, бесспорно, присутствует в составе многолетнего злодеяния» советской власти, но он считает неправильным перемещение вины с одного субъекта на другой, пишет «Коммерсант».

Судья называет советскую власть «незаконными партийно-государственными властеобразованиями», которые нельзя считать «правопредшественниками конституционной государственной власти».

Арановский полагает, что у РФ должен быть конституционный статус государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям ни «лично», ни в правопреемстве». «Российское государство учреждено не в продолжение коммунистической власти, а в реконструкции суверенной государственности с ее возрождением на конституционных началах; оно воссоздано против тоталитарного режима и вместо него», – добавил он.

При этом судья подчеркнул, что его слова «не отменяют важные аспекты в частных случаях правопреемства (…) в соглашениях, в признании членства в международных институциях, а также в силу удержания территорий, предметов и комплексов, юрисдикций, доставшихся РФ от прежних публичных образований ввиду исчерпания их прав на эти объекты или же с их упразднением».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о ситуации с возвращением детей жертв политических репрессий туда, откуда их предков отправили в тюрьму или депортировали.



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