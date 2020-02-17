Мнение: Зачем по Невскому

17.02.2020, 9:31, Разное

В качестве музыкальной паузы — еще раз эту странную песню. Очень нехарактерная, по-моему, вообще для русской эстрады, но тем и хороша. Исполнялась на… «Фабрике звезд-3»! Воистину «дух веет, где хочет».

Отдельный прикол — что это опять «женская» песня, написанная мужиком. Продолжение славной традиции «Позвони мне, позвони!» на стихи Роберта Рождественского. Но, в общем, всё закономерно: мужское дело — придумать, женское — исполнить. Феминисткам не понять.

Источник: Размышления вольного социолога



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