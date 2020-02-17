Франция ожидает ожесточенных переговоров с Великобританией по торговле

17.02.2020, 9:30, Новости дня

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Великобритании и Европейскому союзу предстоят ожесточенные переговоры об отношениях после Brexit, сообщает Bloomberg.

"[На переговорах] по торговым вопросам и механизму будущих отношений, которые мы собираемся начать сейчас, мы будем рвать друг друга на части", — сказал Ле Дриан на Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье.

"“Но это часть переговоров, каждый будет отстаивать свои интересы", — добавил он.

Великобритания вышла из состава ЕС 31 января. После этого начался 11-месячный переходный период, в течение которого стороны должны договориться о будущих отношениях.

"Мы надеемся, что это может быть сделано как можно быстрее, хотя есть много вопросов и нам предстоит решить некоторые серьезные проблемы", — сказал Ле Дриан, отметив доступ к районам промысла рыбы в качестве особой проблемы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивает, что переходный период после Brexit должен завершиться 31 декабря вне зависимости от того, удастся ли к этому времени достичь договоренностей с Брюсселем о торговле.



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