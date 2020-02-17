Рухани: Трамп не начнет войну с Ираном в год выборов

17.02.2020, 9:30, Новости дня

Президент США Трамп никогда не начнет войну с Ираном в год выборов, считает президент Ирана Хасан Рухани.

Выступая на пресс-конференции в Тегеране в воскресенье, Рухани сказал, что Трамп знает, что война между Ираном и США «разрушит» его шансы на переизбрание в ноябре.

«Думаю, американцы не стремятся к войне, поскольку знают, какой вред она может им нанести», – сказал он.

Враждебность между США и Ираном неуклонно растет и достигла уровня, которого стороны не знали со времен кризиса с захватом заложников 40 лет назад.

Усилению враждебности, в частности, способствовало решение Трампа вывести США из международного соглашения по ядерной программе Ирана в 2018 году и восстановить санкции. В ответ на это Иран начал отступать от условий соглашения и заявил, что больше не считает себя связанным ограничениями на обогащение урана, прописанными в документе. Великобритания, Франция и Германия пытаются спасти соглашение от полного краха.

В январе Трамп отдал приказ о нанесении удара с американского беспилотника, в результате которых были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и лидер иракских ополченцев Абу Махди аль-Мухандис. Иран ответил ракетным ударом по иракской базе, где дислоцированы войска американской коалиции. Тогда около 100 американских солдат получили ранения.

США регулярно обвиняют Иран в терроризме, в то время как Тегеран утверждает, что американский империализм разрушает иранскую экономику и разжигает конфликты на Ближнем Востоке.

Но пока стороны избегали полномасштабной войны.

Рухани заявил в воскресенье, что Иран никогда не будет вести переговоры с США под давлением, но призвал Вашингтон снова присоединиться к ядерному соглашению. По его словам, однажды именно Иран заставит США вернуться за стол переговоров.

«Иран никогда не будет вести переговоры под давлением… Мы никогда не поддадимся давлению со стороны Америки и не будем вести переговоры с позиции слабости», – сказал Рухани.

По мнению президента Ирана, Тегеран играет важную роль в обеспечении безопасности в регионе.

«Обеспечение мира и стабильности в сложном регионе Ближнего Востока и Персидского залива невозможно без помощи Ирана», – сказал он.