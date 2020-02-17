Назван способ проведения ранней диагностики диабета

17.02.2020, 9:30, Новости дня

Исследователи сообщили, что сегодня диабет можно диагностировать задолго до первых явных симптомов. Новые данные показали, что генетические нарушения происходят за определенное время до появления заболевания.

Проведенные ранее исследования помогли ученым понять, что диабет первого типа чаще всего развивается из-за генетических нарушений. Однако сегодня нет технологий и разработанных методов определения таких нарушений, чтобы можно было предварительно их зафиксировать. Международная группа специалистов изучила молекулярные факторы риска развития аутоиммунных заболеваний и выяснила, что именно нарушения в последовательности ДНК могут повышать риск развития диабета.

Эксперты считают, что более тщательное изучение процесса изменений в последовательности ДНК позволит в ближайшее время разработать метод ранней диагностики диабета и способа лечения, позволяющего обратить вспять изменения в последовательности ДНК.