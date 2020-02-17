Роспотребнадзор: в России нет новых заболевших коронавирусом

17.02.2020, 9:30, Новости дня

Новых фактов заражения коронавирусом Covid-19 в РФ нет, сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве напомнили, что в РФ были выявлены лишь два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, в обоих случаях — у прибывших граждан КНР. 12 февраля их выписали из больницы.

Власти Китая объявили о вспышке вирусной инфекции в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV, позже получивший название Covid-19.

ВОЗ признала вспышку коронавирусной инфекции эпидемией и чрезвычайной ситуацией международного значения. Согласно последним данным, в Китае число заболевших достигло 70,548 тысяч человек, жертвами болезни стали 1770 человек.

За сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2048 человек, число смертельных случаев выросло на 105.

В настоящее время в больницах страны находятся 57934 человек, состояние более 10600 врачи оценивают как тяжелое.

При этом почти 11 тысяч человек выздоровели и выписались из больниц.



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