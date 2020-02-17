В Южной Корее отреагировали на приглашение на День Победы в Москву

17.02.2020, 9:30, Новости дня

Сеул изучает возможность визита южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина на 75-летие Победы, сообщил посол РФ в Сеуле Андрей Кулик.

Кулик сообщил РИА «Новости», что южнокорейская сторона прорабатывает этот вопрос «в конструктивном ключе с учетом рабочего графика главы государства».

«Рассчитываем, что этот визит состоится», – добавил посол.

Посол сообщил также, что возможные сроки визита Путина в Южную Корею согласовываются по дипломатическим каналам.

Он напомнил, что в ходе переговоров в Москве 22 июня 2018 года президент Владимир Путин принял приглашение президента РК Мун Чжэ Ина посетить с визитом Республику Корея в удобное время.

Посол также отметил, что ожидает активизации двусторонних контактов между Москвой и Сеулом в текущий год 30-летия дипотношений.

Ранее президент Путин отмечал, что РФ и Корея реализуют крупные совместные торговые и инвестиционные проекты. «Мы взаимодействуем по ситуации на Корейском полуострове, выступаем за ее скорейшее урегулирование политико-дипломатическими средствами», – подчеркивал российский лидер.



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