Стартовали продажи нового кроссовера Chevrolet Menlo

17.02.2020, 9:30, Новости дня

Американский автогигант Chevrolet осенью прошлого года презентовал новый вседорожник Chevrolet Menlo, однако уже его стало возможным приобрести в Китае.

Указывается, что серийная модификация отличается светодиодной головной оптикой,  а также вставками на бамперах и увеличенными колесными арками. В числе достоинств вседорожника Menlo указан двухзонный климат-контроль, виртуальная приборная панель, а также улучшенный мультимедийный центр с 9-дюймовым экраном.

Из технических параметров известно, что модель имеет электрическую установку с мощностью 150 л.с. Автомобиль способен преодолеть на электротяге порядка 410 километров. Приобрести новинку в Китае станет возможным по цене от 160 тысяч юаней.



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