Звезда оказалась на краю Млечного Пути из-за «катапультирования» черной дырой

17.02.2020, 9:30, Разное

Ученым удалось обнаружить в Млечном Пути звезду, которая не соответствует собственным свойствам и возрасту. Оказаться в галактике она могла благодаря контакту с черной дырой.

Звезда с индексом PG 1610+062 располагается вдалеке от центральной части Млечного Пути, где обычно находятся более старые светила. Прежде считалось, что объект с массой наполовину меньше Солнца существует довольно давно, но последние исследования в данной области указывают на обратное: светило молодое и обладает весом в десять Солнц.

Такое открытие побудило астрономов более подробно изучить находку. Они предполагают, что на край галактики она попала из-за сверхтяжелого тела вроде черной дыры. Согласно гипотезе экспертов, PG 1610+062 отправилась в космическое путешествие через указанный выше объект с массой в четыре миллиона солнечных. Первоначально звезда имела собрата, но тот в результате был поглощен дырой. Это спровоцировало сильнейшее «катапультирование». Анализ светила удалось осуществить благодаря телескопу Gaia Spcecraft, сам объект происходит из Рукава Стрельца, а не из центра галактики.