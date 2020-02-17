Звезда оказалась на краю Млечного Пути из-за «катапультирования» черной дырой

17.02.2020, 9:30, Разное

Ученым удалось обнаружить в Млечном Пути звезду, которая не соответствует собственным свойствам и возрасту. Оказаться в галактике она могла благодаря контакту с черной дырой.
Звезда с индексом PG 1610+062 располагается вдалеке от центральной части Млечного Пути, где обычно находятся более старые светила. Прежде считалось, что объект с массой наполовину меньше Солнца существует довольно давно, но последние исследования в данной области указывают на обратное: светило молодое и обладает весом в десять Солнц.

Такое открытие побудило астрономов более подробно изучить находку. Они предполагают, что на край галактики она попала из-за сверхтяжелого тела вроде черной дыры. Согласно гипотезе экспертов, PG 1610+062 отправилась в космическое путешествие через указанный выше объект с массой в четыре миллиона солнечных. Первоначально звезда имела собрата, но тот в результате был поглощен дырой. Это спровоцировало сильнейшее «катапультирование». Анализ светила удалось осуществить благодаря телескопу Gaia Spcecraft, сам объект происходит из Рукава Стрельца, а не из центра галактики.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Анастасия Волочкова похвасталась подарком от возлюбленного ко Дню Святого Валентина

25.01 / Личное: Поле решило сыграть со мной шутку

20.12 / Мнение: Евросоюз предложил Беларуси подписать визовое соглашение уже в январе

04.02 / Кристин Бринкли в день 66-летия выпрыгнула из торта в купальнике

02.02 / Коронавирус за три дня поразил легкие жительницы Китая

21.12 / Левосторонним вход запрещен

04.01 / Королева Елизавета II и трое ее наследников на новой праздничной открытке

11.02 / Секрет долголетия актера Владимира Зельдина заключался не в гречневой каше

26.12 / «Туалет-кровать»: беременная Костенко поведала о проблемах

30.12 / Компания Geely готовит к выпуску семиместный кроссовер VX11

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика