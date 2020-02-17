Судья КС назвал СССР «незаконно созданным государством» и отделил от него Россию

17.02.2020, 9:30, Новости дня

Свое мнение судья Конституционного суда России Константин Арановский высказал в дополнение к суду по возмещению жилья, отнятого в ходе советских репрессий.

В декабре КС удовлетворил жалобу детей репрессированных и потребовал обеспечить их жильем, которое конфисковали у их родителей в годы Большого террора. КС заявил, что московское жилищное законодательство нарушает права жертв политических репрессий и не соответствует нормам Конституции России. Также суд указал на то, что необходимо внести изменения в федеральное, региональное и московское законодательство, которые учитывали бы права репрессированных.

Арановский заявил, пишет «Коммерсант», что согласен с этим решением, но считает необходимым дополнительно высказаться по вопросу правовой ответственности России за преступления, совершенные советской властью.

«Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии», – заявил он.

«Даже в условном юридическом смысле России незачем навлекать на свою государственную личность вину в советских репрессиях и замещать собою государство победоносного и павшего затем социализма, – говорит судья. – Это невозможно уже потому, что его вина в репрессиях и других непростительных злодеяниях, начиная со свержения законной власти Учредительного собрания, безмерна и в буквальном смысле невыносима».

По мнению Арановского, Россия должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям ни «лично», ни в правопреемстве». «Идеализировать российскую государственность не обязательно, но и вязать ее правопреемством с тоталитарным режимом нет оснований», – говорит он, добавляя, что «российское государство учреждено не в продолжение коммунистической власти, а в реконструкции суверенной государственности с ее возрождением на конституционных началах; оно воссоздано против тоталитарного режима и вместо него».

В поддержку своей позиции Константин Арановский ссылается на слова писателя Захара Прилепина. Цитируя его фразы: «Мой Советский Союз не оживить, он умер, я знаю место захоронения» и «То, что вы растерзали, что вытащили из гроба и снова нарядили, вот это все – не моя Родина», судья приходит к выводу, что «российскую преемственность Советам отрицают даже те, кто исповедует им верность».