В Росгвардии заявили, что против силовиков возбуждали уголовные дела за избиение протестующих в Москве

17.02.2020, 9:30, Новости дня

В Росгвардии провели работу и наказали сотрудников, которые превышали служебные полномочия во время акций протеста в Москве в июле и августе 2019 года, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Были и такие случаи, когда правоохранители превышали полномочия. Кстати, с ними проведена огромная работа: если их действия не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали – были возбуждены уголовные дела. Также очень многие понесли наказание дисциплинарного порядка или были уволены из правоохранительных органов», – сообщил сенатор.

Он не отрицает, что во время акций протеста в Москве сотрудники Росгвардии вели себя безупречно, но в целом их поведение «было адекватно тем мероприятиям, которые там проводились».

«Я не говорю, что все действия правоохранителей на 100% были квалифицированы как прекращение беспорядков. Были и такие случаи, когда правоохранители превышали полномочия», – сказал Бондарев.

По словам сенатора, с превышавшими должностные полномочия сотрудниками МВД и Нацгвардии «проведена огромная работа».

 

В Москве с середины июля 2019 года проходили протесты, связанные с тем, что Мосгоризбирком не допустил к выборам в Мосгордуму более двух десятков независимых кандидатов, не связанных с партией власти. Мосгоризбирком сослался на графологическую экспертизу подписей, которая якобы признала многие сданные кандидатами подписи фальшивыми, и другие нарушения.

На массовых акциях протеста 27 июля и 3 августа протестующих избивали и задерживали сотрудники Росгвардии и ОМОНа. ​Митинг 10 августа был согласован с властями, но после его окончания людей также массово задерживали в центре Москвы. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / В Китае подтвердили смерть врача, который первым обнаружил коронавирус и был за это наказан полицией

31.01 / Два первых случая коронавируса выявлены в России

06.12 / Новак заявил о способности РФ стать лидером на рынке водородной энергетики

14.02 / Биатлон. Определен состав сборной России на мужской спринт

25.12 / Вопрос дня: Можно ли сотрудника российских спецслужб опознать по татуировкам?

28.01 / Патриарх назвал способ увеличить население РФ на 10 млн человек

24.01 / Взломана переписка «духовника Путина» Шевкунова. Среди прочего из нее видно, как Мединский преследовал Серебренникова

17.12 / Видео: Главные ошибки автомобилистов зимой

07.12 / Помпео и Лавров на следующей неделе обсудят ситуацию в Украине

05.12 / Девятилетняя девочка спросила у Медведева про любимую книгу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика