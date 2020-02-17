В Росгвардии заявили, что против силовиков возбуждали уголовные дела за избиение протестующих в Москве

17.02.2020, 9:30, Новости дня

В Росгвардии провели работу и наказали сотрудников, которые превышали служебные полномочия во время акций протеста в Москве в июле и августе 2019 года, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Были и такие случаи, когда правоохранители превышали полномочия. Кстати, с ними проведена огромная работа: если их действия не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали – были возбуждены уголовные дела. Также очень многие понесли наказание дисциплинарного порядка или были уволены из правоохранительных органов», – сообщил сенатор.

Он не отрицает, что во время акций протеста в Москве сотрудники Росгвардии вели себя безупречно, но в целом их поведение «было адекватно тем мероприятиям, которые там проводились».

«Я не говорю, что все действия правоохранителей на 100% были квалифицированы как прекращение беспорядков. Были и такие случаи, когда правоохранители превышали полномочия», – сказал Бондарев.

По словам сенатора, с превышавшими должностные полномочия сотрудниками МВД и Нацгвардии «проведена огромная работа».

В Москве с середины июля 2019 года проходили протесты, связанные с тем, что Мосгоризбирком не допустил к выборам в Мосгордуму более двух десятков независимых кандидатов, не связанных с партией власти. Мосгоризбирком сослался на графологическую экспертизу подписей, которая якобы признала многие сданные кандидатами подписи фальшивыми, и другие нарушения.

На массовых акциях протеста 27 июля и 3 августа протестующих избивали и задерживали сотрудники Росгвардии и ОМОНа. ​Митинг 10 августа был согласован с властями, но после его окончания людей также массово задерживали в центре Москвы.