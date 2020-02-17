Мишустин поручил разработать план развития проблемных регионов

17.02.2020, 9:26, Новости дня

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 млрд рублей до 2024 года.

Мишустин сообщил о планах регулярно ездить в регионы России. «Чтобы понимать реальную ситуацию на местах, там нужно бывать как можно чаще, поэтому я продолжу поездки по регионам и в ближайшее время проинформирую вас о своем графике», – обратился председатель правительства к вице-премьерам, передает ТАСС.

Он также поручил своим заместителям и главам ведомств, руководителям федеральных органов исполнительной власти «как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день». «Это абсолютно конкретные вопросы в концентрированном виде и они сформулированы в национальных проектах, а также их выполнение тоже должно быть не бумажным», – отметил Мишустин.

«Особый акцент надо сделать на посещении регионов, где сложилась непростая социально экономическая ситуация. Мы, как вы знаете, закрепил кураторство над ними со стороны федерального центра, лично конкретных министров. Поручаю вице-премьерам в самые кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение программы развития этих территорий. Им будет предоставлена поддержка из федерального бюджета по 5 млрд рублей на каждую программу до 2024 года, и конечно, эти планы нужно скоординировать с министерством финансов», – сказал Мишустин, передает РИА «Новости».

Он также поручил Минэкономразвития «проконтролировать этот процесс с тем, чтобы все программы были предельно реалистичными» и состояли из «конкретных и эффективных мероприятий, направленных на решение четко обозначенных задач», которые были поставлены президентом Владимиром Путиным.

На прошлой неделе Мишустин заявил, что в ходе поездок по российским регионам рассчитывает услышать мнение россиян и посмотреть, на каких направлениях нужно усилить работу.

Он также поручил провести ревизию планов на 2020 год и перенаправить средства на реализацию задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.