Обнародованы параметры смартфонов OnePlus 8, 8 Pro и 8 Lite

17.02.2020, 9:21, Разное

Весной нынешнего года бренд OnePlus должен презентовать свои новые флагманские смартфоны. Технические параметры моделей 8, 8 Pro и 8 Lite уже обнародованы в мировой «паутине».

На сегодняшний день известно о наличии в OnePlus 8 дисплея на 6,55 дюймов с разрешением FHD+. Функционирует новинка на платформе процессора Qualcomm Snapdragon 865, а обратной стороне корпуса имеется тройная камера 48+16+2 Мп, разрешение фронтальной составляет 32 Мп. На рынке потребители смогут обзавестись этой моделью в разных вариантах — с 6, 8 и 12 Гб оперативной и 128 или 256 Гб собственной памяти. Автономная работа смартфона обеспечивается аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой зарядки на 30 ватт. Присутствует в гаджете «операционка» Android 10.

OnePlus 8 Pro отличается некоторыми особенностями в сравнении с базовой версией. Например, это датчики основной камеры на 60, 16 и 13 Мп. Батарея имеет емкость в 4500 мАч с поддержкой 50-ваттной зарядки. Смартфон 8 Lite работает на механизме MTK Dimensity 1000. Фронтальная камера на 16 Мп, а все оставшиеся параметры такие же, как и у стандартного телефона серии.

OnePlus — компания из Китая, которая появилась на рынке в 2013 году, основанная бывшим сотрудником Oppo Питом Лау. Первое мобильное устройство вышло спустя один год, вскоре она заявила о продажах разработки в Индии через онлайн-маркет Amazon и намерении открыть больше двух десятков сервисных центров в этом государстве. Главный офис фирмы расположен в Шэньчжэне.