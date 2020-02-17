Авторов видео с «убийством больного коронавирусом» в Челябинске наказали

17.02.2020, 9:19, Новости дня

Суд назначил штрафы в размере 1 тыс. рублей каждому из двух молодых людей, которые устроили розыгрыш в Челябинске с якобы больным коронавирусом, в отношении них были возбуждены административные протоколы, сообщил Центральный районный суд Челябинска.

По данным полиции Челябинска, в СМИ и интернете появилось видео, на котором неизвестные люди в защитных костюмах, масках и респираторах в лесопарковой зоне Центрального района Челябинска догоняют убегающего от них мужчину. При этом беглец хватает за одежду прохожих. Далее на видео в него якобы стреляют, а затем уносят его.

По факту размещенного материала в УМВД по Челябинску проведена проверка, установлены личности двоих участников видеосъемки, 1992 и 1994 годов рождения.

«Центральный районный суд Челябинска признал… (молодых людей) виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей каждому из них», передает РИА «Новости» сообщение суда.

Постановление в законную силу еще не вступило.

В понедельник сообщалось, что на материковой части страны подтверждено 70 тыс. 548 случаев заражения. Жертвами коронавируса стали 1 тыс. 770 человек.