Фото нового Racing Point появились в интернете

17.02.2020, 9:14, Новости дня

Уже сегодня будет официально представлен гоночный болид под названием Racing Point.

Вместе с тем фотографии уникального транспортного средства впервые представили лишь накануне. Специалисты поспешили указать, что данная новинка обладает имеет минимальные отличия от предшественника. Вместе с тем концепт получил иную форму переднего крыла, а также видоизмененные воздухозаборники.

Уровень производительности гоночного болида пока удерживается в тайне от публики. Напомним, с недавнего времени производитель Racing Point сменил логотип марки. Специалисты прогнозируют, что новая модель сможет оказаться еще более продвинутой на фоне предшественника, как минимум, по уровню мощности.



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