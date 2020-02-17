Новый кроссовер Kia Sorento представили официально

17.02.2020, 9:14, Новости дня

Уже сегодня запланирована официальная премьера обновленного кроссовера Kia Sorento.

Вместе с тем автомобиль пока продемонстрируют лишь на внутреннем рынке, тогда как мировой дебют паркетника состоится в рамках приближающегося автосалона в Женеве. Отличить автомобиль можно по форме радиаторной решетки, светодиодной головной оптике, а также модернизированным бамперам и улучшенным противотуманкам.

Что  касается салона, то здесь установлен крупный мультимедийный дисплей, а также блок управления климат-контролем. Автомобиль обзавелся дополнительной беспроводной зарядкой. Под капотом кроссовера Kia Sorento в новом исполнении применили улучшенный двигатель с мощностью 305 л.с. Новинка обзавелась системой полного привода.



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