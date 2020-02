НАСА показало «открытку с края космоса»

17.02.2020, 9:12, Новости дня

НАСА опубликовало фотографию серебристых облаков, сделанную с орбиты, назвав снимок «открыткой с края космоса».

«Эти облака цвета электрик можно увидеть, только когда солнце опускается за земной горизонт и освещает их», – сказано в подписи к фотографии в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

A postcard from the edge of space. These electric-blue clouds are only visible when the Sun is below the Earth's horizon and illuminates them. Pictured from 269 miles above the South Pacific on an orbiting International Space Station, noctilucent clouds, or night shining clouds, are the highest clouds in the Earth's atmosphere. Image Credit: NASA #NASA #Space #clouds #horizon #spacestation

Публикация от NASA (@nasa) 16 Фев 2020 в 1:30 PST

Агентство уточняет, что снимок был сделан с МКС на высоте 269 миль (около 433 км) над южной частью Тихого океана. Отмечается, что серебристые облака, или «ночные светящиеся облака», – самые высокие в атмосфере.

