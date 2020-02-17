ЦБ Китая снизил ставку по среднесрочным кредитам

17.02.2020, 9:06, Новости дня

Центральный банк Китая в понедельник снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках механизма среднесрочного кредитования (Medium-term Lending Facility, MLF), чтобы поддержать компании на фоне вспышки коронавируса.

Народный банк Китая предоставил кредиты сроком на один год на сумму 200 миллиардов юаней (28,65 миллиарда долларов) в рамках MLF.

Регулятор сообщил, что процентная ставка по однолетним кредитам MLF снижена на 10 базисных пунктов — с 3,25% до 3,15%. В понедельник не наступает срок погашения никаких кредитов MLF.

Центробанк также влил в финансовую систему 100 миллиардов юаней в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО по ставке 2,4%. В понедельник наступает срок погашения обратных РЕПО на сумму 1 триллион юаней.

Ожидается, что центробанк также снизит новый бенчмарк — годовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (loan prime rate, LPR), чтобы сократить стоимость заимствований для компаний и потребителей.

Кроме того, предполагается, что власти Китая могут увеличить бюджетные расходы и принять меры по стимулированию внутреннего потребления, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от вспышки коронавируса COV​ID19.