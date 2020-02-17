Правительство определилось с правилами обязательной предустановки российских приложений

17.02.2020, 9:06, Новости дня

На официальном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект постановления, регулирующего обязательную предустановки на продаваемую в РФ персональную электронику отечественных приложений. Поправки об этом в закон о правах потребителей были приняты в конце прошлого года и вступают в силу в 2020-м.

Уже с 1 июля 2020 года новым требованиям должно соответствовать «оборудование беспроводной связи для бытового использования, имеющее сенсорный экран и обладающее двумя и более функциями» — то есть любые смартфоны, планшеты и даже, если понимать требование буквально, смарт-часы и читалки электронных книг (у большинства современных моделей есть сенсорные экраны и модули беспроводной связи Wi-Fi).

Аналогичные ограничения для компьютеров и ноутбуков вступают в силу с 1 июля 2021-го года, а для смарт-телевизоров — с 2022-го. С 1 июля 2020-го обязательными к предустановке станут российские браузеры, поиск, а также картографические приложения. Год спустя — антивирусы, клиенты электронной почты и соцсетей, мессенджеры, приложения для взаимодействия с электронной системой госуслуг и национальный платёжный сервис. 1 июля 2022-го к ним добавятся "отечественный "аудиовизуальный сервис" и программы для просмотра отечественных общедоступных телеканалов.

Для того, чтобы иметь право на обязательную установку, отечественному приложению достаточно подтвердить наличие 100 000 пользователей и такого же количества установок. В то же время, производитель устройства может быть освобождён от обязательной установки российского приложения — только предварительно (за два месяца до начала производства устройства) разместив об этом информацию в открытом доступе.

Освобождение от обязательной установки возможно, если все российские разработчики такого ПО отказали производителю в предоставлении своей программы, либо ни одна из доступных программ не может работать на данном устройстве из-за особенностей используемой операционной системы.

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Вести.Hi-tech



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