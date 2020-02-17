Команда Леброна победила в Матче всех звезд НБА

17.02.2020, 9:06, Новости дня

В Чикаго прошел Матч всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации. Команда Леброна Джеймса выиграла у команды Янниса Адетокумбо 157:155.

Леброн Джеймс и его товарищи вырвали победу в заключительной четверти. Счет периодов (53:41, 30:51, 41:41, 33:22). Джеймс набрал 23 очка и сделал 6 передач. Самым результативным в составе победителей оказался Левай Леонард – 30 очков и 7 подборов. Он же был признан самым ценным игроком встречи. У проигравших Яннис Адетокуибо набрал 25 очков при 11 подборх.

Встреча началась с минуты молчания по погибшему в авиакатастрофе Кобе Брайанту. Имя Брайанта теперь будет носить награда, присуждаемая самому ценному игроку Матча всех звезд.