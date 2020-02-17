Основания для блокировки банковских счетов изменят

17.02.2020, 9:05, Разное

Центральный банк России планирует изменить перечень подозрительных банковских операций, которые могут привести к блокировке счета. По данным РБК, список критериев обновится впервые за восемь лет.

Поправки регулятора должны убрать устаревшие схемы совершения «необычных операций». В частности, из перечня исчезнут подозрительные действия клиентов с высокими комиссиями или заградительными тарифами, сообщает телеканал «360».

Кроме того, в список войдут новые критерии. Так, Центральный банк будет считать подозрительными дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства или одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных в нескольких странах или относящихся к разным собственникам.



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