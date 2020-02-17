Мнение: Как в колонию мулла приезжал…

17.02.2020, 9:04, Разное

10 лет назад…

Продолжение. Начало здесь

11 февраля 2010 года (четверг)

Десять дней, проведенные в Дигитлях, дают основание сделать первые выводы о том, что же это такое колония–поселение, и как эта структура влияет на исправление мелких воришек и мошенников, хулиганов и дебоширов, ДТП-шников с тяжелыми последствиями и «хранителей» небольших доз наркотиков….

Никак не влияет.

Муки совести, душевные страдания, наподобие испытанных Раскольниковым, большинству обитателей ФБУ КП-17, увы, не знакомы. Даже те, что оказались здесь после аварий с человеческими жертвами, переживают не о том, что лишили – пусть и не умышленно — жизни людей, а волнуются, что «слишком много дали», и нет ли возможности «скостить срок», освободиться по амнистии, помилованию или УДО.

Увы, колония–поселение не исправляет. А вот всё человеческое, такие понятия, как самоуважение, достоинство, гордость вытравляет начисто.

Взять то же УДО. Кто может на него рассчитывать? Те, кто ведет себя ниже травы, тише воды. Кто даже при двухметровом росте умудряется смотреть заискивающе преданно в глаза сотруднику колонии и при этом «снизу вверх», даже если в сотруднике всего-то «метр с фуражкой» роста. Кого администрация не замечает и не может запомнить по фамилии. Кто покорно–безропотно ходит на работу, за которую получает гроши. Суды, рассматривающие ходатайства об УДО, написанные такими тихонями, неизменно приходят к выводу, что человек исправился, раскаялся, осознал…

Сегодня я убежден, что колонии-поселении (как и следственные изоляторы) – это кузница кадров для криминального мира. В колонии-поселении большинство арестантов прибывает из следственных изоляторов, уже получив прививку, что мир состоит из «тюремного братства», которое поддержит в трудную минуту, поделится чаем, сигаретами, «насущным» и «мусаров», которые могут унизить, оскорбить, избить, главная цель жизни которых – осложнить жизнь «тюремного братства». Это противостояние глубоко врезается в сознание арестанта, и думаю, уже вряд ли когда будет выкорчевано.

В колонии-поселении «тюремный университет» только шлифуется. Здесь сохраняется деление на касты – «обиженные» и «правильные». «Обиженные» — гомосексуалы и нарушители «понятий», живут в отдельной секции (здесь – нулевая), в столовой они получают еду и, не имея права сесть за общий стол, уходят в свою секцию. У «обиженных» ничего нельзя брать, потому что взявший сам переводится в «обиженные» (в той же курилке, не дай бог прикурить у «обиженного»).

Колонисты отвыкают от своих имен, привыкают к «погонялам» , в совершенстве осваивают «феню» , становятся хитрее и изворотливее, усваивая железобетонное «правило» жизни: судят не тех, кто украл, судят тех, кто попался.

В 2009-ом в России к лишению свободы были осуждены 300 тысяч человек (столько же освободилось). Сколько из них пошли по этапам впервые, не знаю. Но знаю, что для построения нормального гражданского общества большинство из этих людей безнадежно потеряны.

***Малика возили в Мамадышский райсуд на «перережим» . Но рассмотрение дела не состоялось – не известили адвоката. Пришлось отложить дело.

***«Отоварка». Это день, когда осужденные могут потратить заработанные честным трудом в магазине колонии. Несмотря на то, что работают почти все, «отоварки» удостаивается человек 40-45 (это меньше трети колонистов). Сумма «отоварки» — 500-550 рублей. В секции появились сигареты, чай, конфеты.

***Сходил в спецчасть. Пообещали дозвониться до Кировского райсуда и узнать судьбу кассационного определения, которое, если следовать букве закона, должно было оказаться у меня еще 23 января (в течение 7 суток после оглашения резулятивной части определения), но которой нет у меня до сих пор. А без этого документа нет возможности обратиться в Президиум Верховного Суда Татарстана с надзорной жалобой. Жду. А время идёт.

***Возвращаясь из спецчасти, разговорился с женщиной лет пятидесяти, которая шла из магазина после «отоварки». Сидит по второй части статьи 159 УК РФ («Мошенничество»): тридцать два раза сдала в наём несуществующую квартиру. Оказалось, что здесь же в колонии-поселении сидит её сын. Подумал, что пошел подельником, но ошибся. У сына своя «делюга» — по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).

***

В колонию приехали «бойцы идеологического фронта» — мулла (вроде бы из Мамадыша), и с ними ещё несколько человек.

Подошел к ним, когда они еще стояли у дежурки, поздоровался:

— Ассалам Алейкум!

— Алейкум Ассалам!

С каждым по отдельности. И сразу перешел к делу. Так, мол, и так, ещё в конце октября прошлого года обратился к муфтию Татарстана Гусман–хазрату с гаризой (заявлением) о том, что мэр Казани Ильсур Метшин, будучи свидетелем по моему делу, проклял меня и моих предков в семи поколениях. Просил разобраться. С тех пор от руководителя ДУМ РТ ни слуху, ни духу.

— Может не дошло до него заявление? – мулла явно растерялся.

— Как же не дошло, если я сам лично в руки вручил Гусман-хазрату свою гаризу. Пришел в ДУМ РТ, вошёл в кабинет Гусман-хазрата и вручил.

— И что он сказал?

— Сказал, что пригласит к себе Метшина, будет разбираться.

— И что?

— Ничего. Ни слуху, ни духу. 27 февраля состоится съезд ДУМ РТ, будут выборы руководителя. Вы сможете на этом «жыелыше» спросить Гусман-хазрата о судьбе моего заявления?

— Надо же разбираться…

— И я о том же! Как мусульманин мусульманина попросил Гусман-хазрата разобраться с проклятием мусульманина Ильсура Метшина…. Не много ли на себя взял градоначальник?

Ответа на свой предельно простой вопрос о судьбе своей гаризы, я так и не услышал, и в комнату воспитательной работы, где собрались колонисты–мусульмане, не пошел. Не было никакого желания выслушивать разглагольствования о необходимости раскаяния, смирения, что «Бог терпел и нам велел», что «всякая власть – от Бога». Ерунда всё это! Я не космополит, не антихрист. Но мой бог он во мне, в сердце, в сознании. И с утверждением, что «всякая власть от бога» не могу согласиться. Потому как убежден, что коррумпированная власть — власть, думающая больше о своём личном благополучии, власть, забывшая про стыд и совесть – не от бога, а от дьявола.

На снимках: мечеть в колонии в Дигитлях, открытая в декабре 2019 года, фотографии отсюда