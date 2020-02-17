После скандальных заявлений об аборте Алена Водонаева решила изменить свою внешность

17.02.2020, 9:04, Разное

Скандалы, вызванные громкими высказываниями о материнском капитале и абортах, вынудили звезду ток-шоу «Дом-2» Алену Водонаеву изменить свою внешность. Ранее из-за волны негатива она обращалась в полицию и наняла адвоката Екатерину Гордон, призвавшую женщин объединиться против мужчин-сексистов.
Алена Водонаева не говорила, что ей поступают угрозы, но на улицу она выходит теперь с закрытым платком лицом и в шляпе с широкими полями. На фоне разбушевавшегося коронавируса может сложиться впечатление, что таким образом телезвезда старается обезопасить себя от опасного вируса, а не защититься от агрессивно настроенных людей.

В законспирированном виде Алену Водонаеву повстречала московская журналистка Алена Жигалова. Она опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте видеоролик, в котором запечатлена телезвезда с закрытым лицом. Изначально журналистка подумала, что навстречу ей идет прохожая, «перечитавшая новости про коронавирус».



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