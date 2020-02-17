Протоиерея Смирнов призвали наказать из-за слов о «бесплатных проститутках»

17.02.2020, 8:58, Новости дня

Приморский юрист Максим Чихунов обратился в Генпрокуратуру, попросив привлечь к ответственности протоиерея Дмитрия Смирнова, который ранее сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».

«Подано мною заявление о привлечении протоиерея Дмитрия, представителя РПЦ, к уголовной ответственности по статье «Клевета», а также статье «Оскорбление» (КоАП). Так как он в своей речи обвиняет женщин в совершении правонарушения по статье «Занятие проституцией», – написал Чихунов в Facebook.

Ранее Смирнов сравнил женщин, которые живут в гражданском браке, с «бесплатными проститутками». В Госдуме высказывание сочли оскорблением. При этом протоирей отказался извиняться и заявил: «Я выбираю такие выражения, чтобы остановить этот кошмар. Кому не нравится, пусть подает на меня в суд. Посудимся. Я докажу с аргументами в руках».

Главред RT Маргарита Симоньян объяснила, почему из принципа не выходит замуж, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала РПЦ дать определение и мужчинам, которые живут с женщинами без оформления брака.

В свою очередь телеведущий Владимир Соловьев напомнил о праве на свободу слова тем, кто недоволен высказыванием протоиерея.



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