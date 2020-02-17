Многодетную семью обвинили в желании «нажиться» на иске к школе

17.02.2020, 8:58, Новости дня

Многодетную мать Жанну Рустамову обвинили в «выколачивании денег» и желании поправить материальное положение с помощью иска в адрес школы в Пермском крае, поданного после того, как ее восьмилетняя дочь сломала ключицу на физкультуре.

На прошлой неделе Добрянский районный суд Пермского края признал законными требования Рустамовой о выплате материальной компенсации от школы, в которой ее дочь, нуждающаяся теперь в реабилитационных процедурах, получила травму.

Как информирует телеканал «Царьград», инцидент произошел 23 января 2019 года, когда учеников четвертого класса повели кататься на лыжах. Школьники разбились на группы, чтобы скатываться со 150-метрового склона по несколько человек одновременно, что запрещается правилами техники безопасности.

Один из мальчиков в шутку решил перерезать путь трем девочкам, которые мчались со склона, но у него сломалось крепление на лыже, и он упал. В итоге Диана, которая ехала в центре вместе с подругами, не успела отскочить, в отличие от других девочек.

«Мне позвонили из школы и говорят: приходите, у нас тут с Дианой маленькое ЧП приключилось. Но у меня сердце, как говорится, екнуло – если бы «маленькое», никто бы не стал звонить», – рассказала Рустамова.

Она рассказала, что увидела дочь в холле школы, девочка плакала, а одна рука у нее безжизненно свисала до самого колена. Поставленный диагноз – «закрытый перелом правой ключицы средней трети со смещением».

Сначала девочке поставили специальные крепления, так называемые «кольца Дельбе», чтобы перелом мог нормально срастись. Но через некоторое время медики констатировали, что перелом все-таки сросся неправильно, рука укоротилась почти на полтора сантиметра. Дальше семье предложили два варианта – либо заново ломать под наркозом, но девочке с шансом 50/50 грозила инвалидность, поскольку оказался задет нерв, либо исправлять с помощью массажей и плавания. Остановились на втором варианте.

При этом ближайший бассейн есть только в районном центре, стоимость проезда на такси составляла 1 тыс. рублей, а на массаж ездить еще дальше, его могут сделать только в Перми.

Несмотря на то что к маю прошлого года лечение было прекращено, и она как бы официально считалась выздоровевшей, движения руки все равно, утверждает Жанна, по-прежнему ограничены.

«Мы не бедняки, муж работает, и я тоже, хоть и пришлось уходить на длительный больничный, да ведь все равно – это большие затраты. Поэтому мы решили обратиться в суд с иском к учебному заведению, поскольку оно должно нести ответственность за нарушения, вследствие которых пострадал ребенок», – рассказала Рустамова, уточнив, что сумма иска составила 500 тыс. рублей, но суд снизил ее до 100 тыс. рублей.

«Да, ребенок получил травму, были нарушены требования безопасности со стороны учительницы. Но я не считаю, что реально был нанесен такой ущерб здоровью ученицы, как утверждается. Ничего особого такого и не было», – заявляет директор школы Владимир Паршаков.

Уточняется, что учитель физкультуры уволилась.

Девочка, по словам директора, не была физически неполноценной. «Просто у этой семьи сложное материальное положение, так что можно расценивать исковые требования как определенного рода мошенничество, выбить из школы деньги», – считает он.

Между тем, отмечает «Царьград», Рустамовых дважды, в 2017-м и 2018-м, признавали «Лучшей многодетной семьей Добрянского района».

«Дело в том, что в школе реально бардак происходит, у нас недавно и сын ногу поломал – и тоже на лыжах, потому что сейчас школьной спортивной секцией руководит дворник, и никакие правила безопасности не соблюдаются вовсе! Я считаю, там надо наводить порядок, вот и все», – заключила Жанна.