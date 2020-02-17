В Днепре двое злоумышленников похитили человека и, сбегая от полиции, сбили троих людей

17.02.2020, 8:54, Новости дня

В Днепре 16 февраля водитель автомобиля, который преследовала полиция, сбил троих людей, одного из них насмерть. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области на своей странице в Facebook.

«Пассажир автомобиля Audi, увидев патрульных, открыл заднюю дверь во время движения авто, и закричал: «помогите!». Это заметил [патрульный] экипаж и не мог не отреагировать, подав водителю автомобиля требование об остановке. Впрочем, тот резко ускорил движение, несмотря на спецсигналы и команды полицейских. Информация сразу была передана в радиоэфир другим экипажам полиции», – говорится в сообщении.

10 минут водитель Audi пытался сбежать от стражей порядка, двигался на большой скорости, проезжая на запрещающий сигнал светофоров, игнорировал требования об остановке.

На перекрестке проспекта Слободского и улицы Воронежской водитель не справился с управлением и сбил трех пешеходов. Два человека – мужчина и ребенок получили тяжелые травмы, еще один человек, отец ребенка, погиб на месте.

«В это время из Audi выскочило три человека. Двое бросились наутек, а другой побежал к патрульным с просьбой о помощи. По его словам, неизвестные силой отстранили его от управления автомобилем Audi и везли в неизвестном направлении», – отметили в полиции.

Экипажи и сотрудники полка полиции особого назначения догнали злоумышленников. Во время досмотра у них обнаружили боевое оружие.

Мужчина, который бежал от полиции за рулем Audi, находится в розыске полицией Крыма по подозрению в вымогательстве.

«Предварительно, мужчинам грозит ответственность по статьям Уголовного кодекса Украины «нарушение правил безопасности дорожного движения», «незаконное обращение с оружием», «незаконное лишение свободы» и «незаконное завладение транспортным средством».

Пасажир автомобіля Audi, побачивши патрульних, відкрив задні дверцята під час руху авто, та закричав —… Posted by Патрульна поліція Дніпропетровської області on Pühapäev, 16. veebruar 2020