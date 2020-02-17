Ученые объяснили, почему сразу после еды чистить зубы нельзя

17.02.2020, 8:52, Новости дня

Команда экспертов провела исследование, направленное на изучение процесса чистки зубов. Оказывается, науке известно слишком мало информации о данном действии.

Не секрет, что в ротовой полости каждого человека содержится огромное количество видов бактерий. При этом бактерии непрерывно размножаются на поверхности зубов. Известно также, что при нерегулярной чистке зубов эти бактерии негативно влияют на здоровье всей ротовой полости, а также на работу иммунной системы. Таким образом, нерегулярная чистка зубов способна спровоцировать запуск воспалительных процессов. При этом очень важно то, как питается человек.

Проведенное специалистами исследование показало, что чистить зубы полезно и нужно по утрам, сразу после пробуждения. Утренняя чистка зубов способствует очищению налета, скопившегося на ночь. А вот сразу после еды чистить зубы не рекомендуется, ведь после употребления определенных продуктов зубная эмаль становится мягкой.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Первый самолет вылетел для эвакуации россиян из Уханя

05.12 / Лоза и Пригожин по-разному оценили музыкальное достоинство лучших песен 2019 года

06.02 / Чистая прибыль французской Total сократилась в 2019 году на 2%

11.12 / Минск предложил «Транснефти» пересмотреть тарифы на прокачку нефти

16.12 / Директора ФБК задержали на выходе из спецприемника в Москве

04.02 / После Brexit ЕС поддержит Испанию в споре за Гибралтар – СМИ

14.01 / Смелянский: Почтальоны жалуются, что я им мало плачу. Мы предложили доплату в 10 тыс. грн. Думаете, очередь выстроилась?

10.02 / Гаджеты: Обновленные ноутбуки бизнес-класса VAIO SX12 и SX14 переведены Intel Core 10 поколения

28.01 / Законопроект о дезинформации усилит давление на СМИ под прикрытием войны – глава Нацсоюза журналистов

26.12 / Украинским спортсменам выделят 1,4 млрд грн на подготовку к Олимпиаде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика