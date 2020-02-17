Ученые объяснили, почему сразу после еды чистить зубы нельзя

17.02.2020, 8:52, Новости дня

Команда экспертов провела исследование, направленное на изучение процесса чистки зубов. Оказывается, науке известно слишком мало информации о данном действии.

Не секрет, что в ротовой полости каждого человека содержится огромное количество видов бактерий. При этом бактерии непрерывно размножаются на поверхности зубов. Известно также, что при нерегулярной чистке зубов эти бактерии негативно влияют на здоровье всей ротовой полости, а также на работу иммунной системы. Таким образом, нерегулярная чистка зубов способна спровоцировать запуск воспалительных процессов. При этом очень важно то, как питается человек.

Проведенное специалистами исследование показало, что чистить зубы полезно и нужно по утрам, сразу после пробуждения. Утренняя чистка зубов способствует очищению налета, скопившегося на ночь. А вот сразу после еды чистить зубы не рекомендуется, ведь после употребления определенных продуктов зубная эмаль становится мягкой.