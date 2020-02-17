Дизайнеры показали новый двухдверный Cadillac Escalade

17.02.2020, 8:52, Новости дня

Пользователям стали доступны снимки нового купеобразного внедорожника Cadillac Escalade, который предложен независимыми художниками.

В свою очередь, уникальный экземпляр предложили в студии X-Tomi Design. Специалисты выразили мнение, что данная новинка не поступит в серийный выпуск, несмотря на то что купе показало высокий спрос. В настоящее время двухдверные модели являются чем-то более ограниченным, а потому и интерес к ним остаются высоким.

В том случае, если модель действительно появится в продаже, то автомобиль существенно лишится внутреннего пространства из-за двухдверного исполнения кузова. Специалисты студии ранее неоднократно демонстрировали собственные варианты популярных моделей, однако в серийное производство они так и не попали.